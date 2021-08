Circo Social distribui cestas básicas para famílias carentes de Riomafra

Foi finalizada no mês de julho mais uma ação social com foco nas famílias em situação de vulnerabilidade social em Rio Negro e Mafra. Foram distribuídos no total 898 kg de alimentos, organizados em mais de 50 cestas básicas com 18 itens cada, visando amenizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus. A compra dos alimentos foi possível com o importante subsídio financeiro do bazar fixo e beneficente do Circo Social.

A ação contou ainda com a importante parceria da empresa Bandag de Mafra, que em uma campanha de arrecadação com colaboradores arrecadaram 276 kg de alimentos não perecíveis e 56 peças de roupas que foram destinadas para esta ação beneficente do Circo Social.

O Circo Social vem atuando firmemente através de sua vertente social em comunidades mais carentes de Riomafra, procurando trazer um pouco de esperança a quem tanto precisa.

Para o mês de outubro, uma programação especial para o Dia das Crianças vem sendo planejada para trazer um pouco de alegria e fraternidade nas comunidades atendidas pelo projeto. Toda colaboração é bem-vinda e ajuda a colaborar com o intuito de um mundo melhor.

Acompanhe as ações do Circo Social

