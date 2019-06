Circo Social entrega itens arrecadados para as vítimas da enchente

Graças ao importante apoio da população e a colaboração do Supermercado Willner do Alto de Mafra, o Circo Social arrecadou nesta semana mais de 500 itens, entre alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Na tarde desta quarta-feira os voluntários realizaram as entregas no Ginásio “XV de Novembro”, em Rio Negro, e na Ação Social de Mafra. Todos os alimentos e materiais serão destinados às vítimas da enchente. O projeto também fez doação de várias peças de roupas nos dois locais.

A campanha de arrecadação continua. Você pode colaborar doando 01 kg de alimento não perecível, materiais de limpeza e higiene, além de roupas. Toda ajuda é bem-vinda e faz toda a diferença. Entre em contato: (47) 9 9763-4762. Acesse o site e acompanhe as ações do Circo Social: www.circosocial.org