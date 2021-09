Circo Social inicia campanha de arrecadação para o Dia das Crianças em Riomafra

Compartilhar no Facebook

Já iniciaram os preparativos para mais uma edição do Circuito Cultural do Projeto Circo Social, edição do Dia das Crianças. A expectativa é que mais de mil crianças sejam atendidas em 15 comunidades carentes de Rio Negro e Mafra.

Para tanto, o Circo Social conta com o importante apoio da comunidade para arrecadação de itens para o bazar beneficente ou uso das atividades propostas.

Doações de roupas, calçados, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, utensílios, artigos em geral e doces para as ações podem ser doados diretamente no Circo Social:

Rua São João, nº 178 – Centro de Mafra

Das 13h às 17h, com atendimento de segunda a sexta-feira

Estes materiais são separados e destinados para uso no projeto ou para venda no bazar beneficente.

Sua doação para o Circo Social é fundamental para continuarmos a trazer alegria e esperança para esta data tão especial.

Retiradas de doações podem também ser agendadas em sua residência ou empresa. Contatos do Circo Social:

(47) 3271-9035 (fixo Riomafra) e 98496-1539 (WhatsApp)