Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro promove um processo educativo que incentiva a criatividade, inovação e empreendedorismo

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW

Em uma sociedade dinâmica, a educação de jovens deve acompanhar este dinamismo, de forma que os estudantes tenham participação ativa e engajada no processo educativo. Por meio de sua proposta pedagógica, o Colégio Sesi da Indústria de Rio Negro envolve os alunos em projetos e desafios de aprendizagem, incentivando o empreendedorismo, a criatividade e a inovação. Para uma didática mais efetiva, as salas de aula são organizadas para atender a sua metodologia diferenciada, com carteiras adequadas para o trabalho em equipe e ajustáveis a atividades individuais.

Além do espaço, a unidade conta com atividades extracurriculares que fazem a diferença no currículo e na vida do estudante; assistência odontológica especializada com preço acessível; incentivo à participação de concursos e competições; aula de robótica e orientação vocacional e de carreira.

Egressos do Sistema Fiep

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

De acordo com uma pesquisa da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), os alunos egressos do Sistema Fiep têm mais empregabilidade; mais chances de ascender na carreira; estão satisfeitos com o setor industrial e ainda têm expectativas alinhadas com as do mercado de trabalho. De acordo com o estudo, ex- alunos do Sistema Fiep têm 50% mais chance de trabalho com carteira assinada e 34% a mais de chances de serem promovidos. Além disso, 62% consegue um emprego em até 6 meses e 56% são muito satisfeitos com sua situação profissional.

O Colégio Sesi da Indústria está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Para mais informações, ligue no 047 3641-6425 ou acesse https://bit.ly/3jh1rHW

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -