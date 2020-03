A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Negro informa que devido a pandemia de Coronavírus, a partir desta terça-feira (24), as coletas seletivas serão interrompidas em toda a cidade. Os motivos são a proteção da saúde pública e o cuidado com os trabalhadores que manuseiam os resíduos durante a triagem do material reciclável. O vírus pode ser transmitido por objetos contaminados. A coleta domiciliar de lixo comum continua sendo feita normalmente todas as regiões da cidade.

