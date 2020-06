Coluna EmOff #14

Na última coluna perguntamos por onde anda o ex-prefeito Alceu Swarowski. Pois então, ele deu as caras, melhor mandou uma mensagem para nós. Swarowski pelo que parece continua como pré-candidato a prefeito de Rio Negro, sua “ausência” é apenas momentânea.

Swarowskinho não pensa em desistir da pré-candidatura como nas últimas eleições, vem mantendo contatos com lideranças e se preparando para o embate. Muitos acham que ele já estava na “toca” do Ratinho?

Outro que também tem dito que não vai abrir mão de concorrer ao cargo de prefeito é o vereador Gari Vinicio Kiatkoski. Já vi e ouvi este filme antes… chega na hora ele acaba se conformando com um vice ou sai de vereador novamente. Será que este filme vai se repetir nesta eleição novamente?

Dizem que James (PSD) e Alessandro (PSL) já estão acertados como prefeito e vice, respectivamente, aguardando somente a homologação da chapa. Será verdade ou mais um “balão de ensaio”? Parece que ninguém está acreditando nisto, até porquê, é muito cedo ainda para anunciar uma candidatura fechada neste momento. Todos sabem que na política tudo muda e isto pode apenas tratar-se de uma estratégia para acalmar os ânimos e ver como a coisa fica e analisar como o eleitor e demais partidos reagem com uma notícia “plantada” destas neste momento… Além do mais, as eleições só serão no final do ano e até lá, como acabamos de escrever, “muita água irá passar por debaixo da ponte do rio Negro ainda…”

Até porquê existe uma certa pressão da classe empresarial rionegrense em participar desde pleito e como já escrevemos aqui, o nome mais cotado do meio empresarial é do ex-vereador Marcelo Olsen e diretor do SESI para ser o vice do James. Muitos até já estão pleiteando para que ele seja o cabeça de chapa, ou seja, invertendo as posições! Ou então isto fez com que o “professor” resolvesse pegar um vice às pressas?

Falando em vereadores de Rio Negro, parece que eles resolveram aderir ao rodízio neste último ano de mandato com os titulares dando espaço para os suplentes. Nada contra, mas essa atitude deveria ter sido adotada durante todo o mandato, não apenas no ano eleitoral.

Já que estamos falando de vereadores, em Mafra eles voltaram com a sessões presencias, antes estavam em ‘home’ com sessões digitais. A volta neste momento será de apenas uma sessão ordinária por semana, pelo menos até agosto.

Uma dica para ambas as Câmaras, neste momento de pandemia da Covid-19 onde muitos cidadãos não podem acompanhar as sessões de forma presencial, ficando obrigados a assistir pelas redes sociais, as casas de leis poderiam fazer um investimento em aparelhos para melhorar as transmissões. Como é difícil assistir as duas sessões, em Rio Negro a câmera está apontada para o teto, sem falar que fica muito longe dos vereadores, não dá para identificar visualmente quem é quem. Mesmo caso acontece em Mafra, com um única diferença o teto no fica em destaque.

Com essa péssima qualidade dá para perceber porque ninguém quer assistir as sessões pela internet.

Mas vamos voltar ao assunto política, eleições!

E essa agora, parece que o Gaiteiro que está louco para flertar com o governador Moisés, decidiu que vai apoiar o pré-candidato a prefeito do MDB, Celso Strobel. Será isso verdade caro leitor?

Se for, não dá para entender as estocadas que o vereador Eder Gielgen vem dando no executivo nas sessões do legislativo, toda semana é uma. Estão dizendo por ai que a qualquer hora ele acerta a enxadada e consegue algumas minhocas.

Mas voltando ao Gaiteiro, ainda acho difícil ele abandonar o Saliba, eles têm um namoro antigo na política e para o Gaiteiro não seria uma boa ideia virar as costas para VICEnte agora, ainda mais que o “turquinho Saliba” parece ser a bola da vez, pelo menos, é o que a maioria do povão está dizendo até agora nas rodas de bate-papos pré-eleitoral e nas enquetes do “boca a boca”. Vamos aguardar.

Com relação ao MDB, acho que o Celso e mais esperto do que tudo estes “coroas” da política. No final das contas ele colocou o nome como candidato a prefeito para figurar na mídia e ficar conhecido e no final sai candidato a vereador, resultado, metade da campanha já tá feita de graça! Jogada de mestre do Celsinho!

E o frentão: Nahum + Werka + Emerson Mass – vai vingar? O flerte com o vereador Witinho parece não ter funcionado. Ficamos sabendo que ele está aberto a conversas. Será que aquela dobradinha que muitos esperavam na eleição passada acontece agora? Vamos aguardar…

Como o Congresso Nacional não votou ainda a decisão de adiar as eleições, estamos a quatro meses do pleito e a sete para o fim do mandato dos atuais prefeitos de Riomafra, que não podem concorrer à reeleição. O início da contagem regressiva para esvaziar gavetas e pegar pertences pessoais está próximo, e isso vale também para os secretários municipais.

Falando em data de eleição o TSE autorizou que os partidos realizem convenções virtuais. Será que vamos poder votar pelo Whats?

Bom, para encerrar o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina – TRE-SC divulgou o número de eleitores aptos a votar em cada município catarinense. Em Mafra 40.223 eleitores poderão exercer o direito a voto este ano. Em Rio Negro são 22.993 eleitores conforme aponta o site do TRE-PR em um relatório com data de dezembro de 2019.