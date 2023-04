“Comercialização e Precificação” reuniu público de Mafra, Itaiópolis e Campo Alegre

Na noite da última quinta-feira, 30, aconteceu no auditório da Amplanorte a “Oficina de Comercialização e Precificação”, que faz parte do projeto Rotas e Roteiros do Contestado e Destinos do Quiriri. Foi uma oficina aberta, destinada às empresas que direta ou indiretamente participam do setor de turismo (hotéis, restaurantes, transportadoras turísticas, agências de viagens, artesãos, empresas de organização de eventos, equipamentos turísticos, atrativos rurais e outras que de alguma forma estejam atendendo o turista/visitante).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O convite foi realizado pela Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania e SEBRAE. Público de Mafra, das cidades vizinhas de Itaiópolis e Campo Alegre compareceram neste relevante evento de fomento ao turismo.

Palestra

O palestrante Luis Gustavo Patrucco da empresa Moving Consultoria do Rio Grande do Sul, falou sobre o tema, expondo diversas situações aos participantes. Patrucco que atua com consultoria há anos, esclareceu dúvidas e repassou seus conhecimentos da área para todos. Para o secretário da pasta, João Lázaro Ferreira, eventos como esse, contribuem para que o turismo local se desenvolva, impulsionando o setor econômico. “O turismo tem papel fundamental para o município, sobretudo por movimentar a economia criativa e pela capacidade de gerar emprego e renda em seus mais variados segmentos, desde o artesanato aos passeios rurais e demais atrativos”, disse. Ele completou lembrando que o incentivo ao turismo é um dos pilares da secretaria de municipal de governo, desenvolvimento econômico, turismo e cidadania e que desde então, tem proporcionado capacitações, cursos e oficinas aos empresários e artesãos de Mafra.