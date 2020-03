Como está o seu inglês? Faça o desafio e saiba qual o seu nível de conhecimento

Compartilhar no Facebook

Nos próximos dias 13 e 14 de março (sexta e sábado) o Sesc Rio Negro promove um desafio: serão oferecidos testes gratuitos para adolescentes entre 11 e 14 anos descobrirem qual o seu nível de conhecimento e domínio do idioma, de acordo com o padrão internacional do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR).

O conhecimento deste idioma abre muitas portas e gera melhores oportunidades, dominá-lo pode ser sinônimo de bom desenvolvimento no trabalho e prestígio na vida pessoal.

O inglês está muito presente em nosso dia a dia: no cinema, na música, na linguagem dos negócios, na informática. É hoje a língua do mundo globalizado, da internet e das redes sociais. Falar e escrever em inglês tornou-se um pré-requisito para muitos empregos e oportunidades de estudo.

Se interessou? O desafio é gratuito e acontecerá nos dias 13 (sexta-feira), das 8h às 20h, e no dia 14 (sábado), das 8h às 16h.

Basta efetuar agendamento pelo telefone 3641-8550 ou pelo e-mail sac.rionegro@sescpr.com.br

O Sesc Rio Negro fica na rua Marçal José Pereira, 110 – Estação Nova.