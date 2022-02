Comunidade do Portão São Lourenço recebe a nova ponte de concreto

Esse é um dos 5 kits de transposição de obstáculos em concreto (pontes), destinados a Mafra

Depois de 45 dias interditada para construção de uma nova, em concreto, a ponte sobre o rio São Lourenço, foi entregue à comunidade de Campo São Lourenço, na manhã desta terça-feira, dia 22. A obra constou da construção das cabeceiras, feita pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Obras, ao custo aproximado de R$ 40 mil. Já as plataformas da ponte – kits de transposição de obstáculos em concreto – compostas por 4 pranchões, cada um pesando em média 14 mil quilos, foram destinadas pela Defesa Civil do Estado, ao custo de R$ 118.640,60 cada.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A nova ponte de concreto, próxima à Pedreira do São Lourenço, beneficiará cerca de 80 famílias moradoras da localidade de Campo São Lourenço, que sofriam quando as antigas pontes de madeira se deterioravam ou mesmo eram levadas pelas enchentes. É a primeira das cinco destinadas pela Defesa Civil do Estado, como ação em resposta aos eventos hidrológicos ocorridos em 2019, quando fortes chuvas destruíram diversas pontes e pontilhões no interior de Mafra.

O agricultor João Ataíde Arbigaus, morador na localidade há 65 anos contou que ele mesmo já amarrou essa ponte para não ser levada pela última enchente. “Essa ponte de concreto é muito importante para toda a comunidade, pois por ela passam muitas máquinas agrícolas, ônibus de transporte escolar e ainda dá acesso às famílias para o posto de saúde”.

Reivindicação da comunidade

A vice-prefeita de Mafra, Celina Dittrich Vieira agradeceu ao Governo do Estado pela pronta ajuda que tem dado ao Município, especialmente nesses momentos de maior fragilidade. “A ponte é uma reivindicação antiga da comunidade e estamos muito felizes em podermos acompanhar essa instalação”, afirmou agradecendo ainda à Defesa Civil do Estado e a do Município.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O coordenador regional da Defesa Civil, Clodoaldo Ribas dos Santos disse ser uma satisfação poder fazer a entrega desse primeiro kit de transposição de obstáculos em concreto para Mafra. Destacou a ação da diretoria de Defesa Civil de Mafra, que se empenhou para recuperar os 5 projetos que estavam arquivados. “Procuramos seguir as orientações do Estado, de que estejamos sempre próximos aos municípios, verificando as necessidades de cada um. E a nossa função é ajudar sempre”, concluiu.