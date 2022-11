Concurso Realeza da 18ª Festa da Colonização está com inscrições abertas

Compartilhar no Facebook

As rio-negrenses que desejam representar o município já podem se preparar para o Concurso Realeza da 18ª Festa da Colonização de Rio Negro.

As inscrições vão até o dia 04 de novembro e podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Cultura e Turismo ou online pelo link: https://bit.ly/3DasYqB

Os requisitos são: ser moradora de Rio Negro e idade mínima de 16 anos.

O concurso acontece no dia 12 de novembro, às 19h, no Centro de Eventos Dr. Valmor Ribeiro Nardes, durante as comemorações da 18ª Festa da Colonização em comemoração aos 152 anos de emancipação política de Rio Negro.

Serão eleitas Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa. A vencedora do concurso (Rainha) ganhará uma bolsa de estudos de Graduação EAD ou Pós-Graduação EAD no Centro Universitário Uninter.

Confira o regulamento completo: https://bit.ly/3s5fVAJ