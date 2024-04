Confira a agenda de abril da Ouvidoria Itinerante de Rio Negro

A Ouvidoria Municipal e o Departamento da Mulher de Rio Negro convidam a população para participar do projeto Ouvidoria Itinerante. Essa é a oportunidade para que os cidadãos utilizem os serviços da ouvidoria com mais facilidade.

A Ouvidoria Municipal tem a missão de ouvir para melhor servir, por isso o projeto tem como objetivo ouvir as manifestações da população e divulgar os trabalhos do Departamento da Mulher em diversas localidades do município.

Através das manifestações do cidadão, a Ouvidoria Municipal é uma potente ferramenta de gestão. Com ela é possível melhorar os serviços, abrandar conflitos e intermediar soluções para atender as necessidades da população na medida do possível.

O Departamento da Mulher existe para fortalecer as políticas públicas em prol da mulher. Não atende apenas questões de violência, mas sim todas as necessidades e dúvidas de maneira geral. O departamento é um importante apoio voltado à mulher.

Por estas razões o projeto Ouvidoria Itinerante vai até os bairros para divulgar a importante missão realizada pelo município de Rio Negro. A ação deve ocorrer em todos os meses. Neste mês de abril a ação será realizada nos dias 11 e 18 conforme o cronograma abaixo:

DIA 11/04:

Escola Municipal Vereador Ricardo Nentwig (bairro Bom Jesus) – Das 9h às 10h

Escola Municipal Celso Catalan (bairro Campo do Gado) – Das 13h às 14h

DIA 18/04: