Confira a programação da Tradicional Feira de Páscoa de Rio Negro

A tradicional Páscoa em Rio Negro – Feira das Araucárias será realizada no próximo dia 26 de março. O evento será no Calçadão Milton Wittig Bueno, ao lado do Sesc Rio Negro, com início às 10h.

A programação conta com feira de artesanato de páscoa, praça de alimentação, apresentações culturais e muitas atividades para as crianças.

Esta edição também conta com a realização dos jogos germânicos em homenagem ao Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil.

A música fica por conta de Felipe Kishimoto, às 15h, e Mallu Monike Pichola, às 17h.