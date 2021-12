Confira os horários de atendimento das unidades de saúde de Rio Negro durante o recesso

A Prefeitura de Rio Negro através da Secretaria Municipal de Saúde informa que durante o período de recesso de fim de ano, de 24 a 31 de dezembro, estará com os estabelecimentos de saúde atendendo sob regime de escala, ficando com seus atendimentos em sobreaviso, bem como em horários reduzidos.

Confira abaixo os horários dos principais postos de atendimento:

– Base COVID: 8hrs às 12h

Horário de Coleta: 9h

Atendimento Médico: 10h às 11h

– Complexo de Saúde Oscar Koster: Fecha no Recesso. Todas as consultas do período de 27/12 à 30/12 serão atendidas antes do período.

– CAPS: Atendimento presencial das 8h às 12h

– Laboratório – Centro de Especialidades José Krajewski:

Atendimento Presencial das 8h às 12h – Coletas das 8h às 9h30.

– Odontologia:

ESF Synésio José Becker: 8h às 12h

ESF Antônio Bossi: 8h às 12h

– SAMU: Servidores trabalham em regime de escala, já realizada mensalmente.

– Transportes: Haverá atendimento normal via contratação por telefone para os pacientes e viagens normais.

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos podem ser sanados diretamente com a Secretaria de Saúde através do telefone (47) 3642-5567.