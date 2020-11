Confira os horários de visitação do Parque Ambiental do Sesc em Rio Negro

Na última segunda-feira (9), o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR inaugurou o Parque Ambiental do Sesc em Rio Negro.

O espaço de 11.903 m² é formado por um pinheiral centenário, composto por mais de 30 unidades de araucária, um exemplar de imbuia – árvore nobre e ameaçada de extinção – com mais de 200 anos, além de diversas espécies nativas. A cerimônia de inauguração ocorreu para um público restrito de convidados e marcou a ampliação da atuação do Sistema Fecomércio Sesc Senac no município.

A área foi cedida à instituição pelos próximos 20 anos, renovável pelo mesmo período de tempo.

O diretor regional do Sesc Paraná, Emerson Sextos, expõe que o local será de preservação e de utilidade para toda a comunidade rionegrense e regional. No local foram instaladas academia ao ar livre, pista de caminhada e de corrida com 540 metros, banheiros, iluminação, áreas de convivência; todo o espaço é monitorado por câmeras de segurança. “É uma satisfação de todo o Sistema Fecomércio bem como do poder público a inauguração deste espaço. Desde que nossa unidade foi inaugurada em 2018, tínhamos o desejo de entregar este parque ambiental. Esta ação mostra, mais uma vez, a força da nossa entidade e o poder de mudar e transformar vidas”, salienta.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, a preservação ambiental, a sustentabilidade e uso racional dos recursos naturais têm sido uma preocupação e prática constante de todo o Sistema Fecomércio Sesc Senac no estado. “Entregamos à cidade de Rio Negro um ambiente muito especial e tenho certeza que assim o será para a população, que poderá usufruir deste espetáculo da natureza”.

Segundo o presidente da Comissão de Obras, Gélcio Miguel Schibelbein, a instituição tem desenvolvido um importante trabalho de preservação ambiental no estado e no cuidado constante com o ser humano. “Este projeto demonstra o cuidado com o meio ambiente e com o bem-estar da comunidade. Certamente este será um espaço de lazer e de qualidade de vida”, acredita Schibelbein.

O prefeito de Rio Negro, Milton José Paizani, ressalta que a obra foi muito aguardada pela população local e “trará um apoio fundamental na preservação ambiental, pois o local tem vários pinheiros, alguns centenários, além de trazer lazer, esporte, atividades comunitárias, que irão engrandecer o espaço e, com certeza, toda a população será beneficiada”, salienta.

HORÁRIOS PARA VISITAÇÃO

As visitas guiadas ao parque poderão ser agendadas de 10 a 24 de novembro, pelo telefone (47) 3641-8550. Depois deste período, a visitação ao parque funcionará da seguinte maneira:

– de segunda a sexta-feira: das 7h às 22h

– sábados: das 8h às 12h

– sábados à tarde e domingos: conforme programação da unidade (a ser divulgada).

