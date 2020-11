Confira quem são os vereadores eleitos em Rio Negro e Mafra

Compartilhar no Facebook

Com 100% das urnas apuradas, Rio Negro, Mafra e região já possuem os nomes dos eleitos.

RIO NEGRO

Prefeito eleito: Professor James (PSD)

Vereadores eleitos:



João Pedro Deco (PSD): 513 votos

Marcelo Wotroba (CIDADANIA): 479 votos

Paulinho Elétrica Fronteira (PDT): 447 votos

João Peludo (PROS): 396 votos

Bosqueto (PSDB): 388 votos

Odair Chiquinho (PSB): 305 votos

Elcio Colaço (PSD): 305 votos

Ricardo Furquim (PP): 278 votos

Maria Celia Conte (CIDADANIA): 264 votos

TOTAL: 18.046

VÁLIDOS: 16.496 (91,41%)

BRANCOS: 866 (4,80%)

NULOS: 637 (3,53%)

ABSTENÇÕES: 5.111 (22,07%)

MAFRA

Prefeito eleito: Emerson Maas (PODEMOS)



Vereadores eleitos:

Jonas Heide (PL): 693 votos

Vande da Farmácia (PSL): 625 votos

Wagner Grossl (PL): 546 votos

Jonas Dentista (PSDB): 527 votos

Rafinha Cavalheiro (DEM): 522 votos

Bello (SOLIDARIEDADE): 482 votos

Dirce (PODEMOS): 449 votos

Valdecir Munhoz (MDB): 428 votos

Davi da Lanchonete (PODEMOS): 380 votos

Everton do Marcação (PODEMOS): 375 votos

Serginho Advogado (PATRIOTA): 365 votos

Mario Skonieski (PDT): 310 votos

João Maria Ferreira (PP): 230 votos

TOTAL: 32.697

VÁLIDOS: 28.555 (87,33%)

BRANCOS: 2.148 (6,57%)

NULOS: 1.753 (5,36%)

ABSTENÇÕES: 7.558 (18,78%)

ITAIÓPOLIS

Prefeito eleito: Mozer (PSD)

Vereadores eleitos:

Carolina Gaio (MDB): 561 votos

Adriano Cembalista (PSD): 504 votos

Otavio Melnek (PSD): 479 votos

Diogo Teles (PL): 349 votos

Januario da Sirius (PL): 334 votos

Edson Silva Motorista “Tibão”: 307 votos

Ervinho Portela (MDB): 293 votos

Gilmar Cabrito (PP): 276 votos

Professora Kely (PSL): 260 votos

TOTAL: 13.075

VÁLIDOS: 12.250 (93,69%)

BRANCOS: 459 (3,51%)

NULOS: 366 (2,80%)

ABSTENÇÕES: 3.468 (20,96%)

CAMPO DO TENENTE



Prefeito eleito: Everton Vizentin (PSL)

Vereadores eleitos:

Fuscão Quege (PROS): 338 votos

Solange do Laboratório (PSB): 322 votos

Kinho Lazarino (MDB): 254 votos

Beto Maurer (PSB): 250 votos

Juliano Silva (PV): 219 votos

Gustavo Vizentin (PSL): 159 votos

Lucie Christine (PROS): 150 votos

Vicente Resner (PROS): 128 votos

Josemar Veiga (PV): 127 votos

TOTAL: 5.293

VÁLIDOS: 5.135 (97,01%)

BRANCOS: 54 (1,02%)

NULOS: 104 (1,96%)

ABSTENÇÕES: 668 (11,21%)

QUITANDINHA

Prefeito eleito: Zé Quirera (PROS)

Vereadores eleitos:

Galo (PODEMOS): 560 votos

Markinho do Lico (PSB): 496 votos

Carlinhos Moura (PROS): 437 votos

Boca (MDB): 431 votos

João Purungo (PSB): 411 votos

Amilton do Banco (PDT): 386 votos

Hélio Figura (SOLIDARIEDADE): 362 votos

Ze Ribeiro (PP): 255 votos

Paulão do Quicé (CIDADANIA): 251 votos

TOTAL: 11.540

VÁLIDOS: 10.915 (94,58%)

BRANCOS: 280 (2,43%)

NULOS: 296 (2,56%)

ABSTENÇÕES: 1.608 (12,23%)

Fonte: TSE

Diferente das outras eleições, hoje houve atraso na publicação oficial dos resultados. Segundo informou a assessoria de comunicação do tribunal, não foi registrado nenhum problema na apuração e totalização dos votos, que dependem da transmissão dos dados de cada TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nos estados ao TSE, em Brasília.

O que ocorreu, segundo a assessoria do tribunal, é uma demora no envio em tempo real dos dados do sistema de totalização dos votos para o sistema que faz a divulgação dos números apurados nas urnas de todo o país.

Mais informações em breve.

