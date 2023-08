Conheça a Realeza 2023 da Festa da Colonização de Rio Negro

Na noite da última sexta-feira foi realizado no Clube Rionegrense o Baile de Escolha da Rainha da 19ª Festa da Colonização de Rio Negro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Após os desfiles das 11 candidatas, da grande torcida do público presente e da difícil escolha dos jurados, foram eleitas:

Rainha: Patrícia de Jesus de Mello

Patrícia de Jesus de Mello 1ª Princesa: Letícia Kraus

Letícia Kraus 2ª Princesa: Adrieli Walescko Bruno

Fernando Cordeiro e Jussara do Rocio Heide foram os mestres de cerimônias. Sofia Bramorski Sem, Mallu Monike Pichola e Jonathan Pacheco deixaram o evento ainda mais animado com os seus talentos musicais.

19ª FESTA DA COLONIZAÇÃO

Neste ano o município de Rio Negro completará 153 anos de emancipação política. Para comemorar será realizada a tradicional Festa da Colonização, que neste ano chega à sua 19ª edição.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A festa será realizada do dia 17 a 19 de novembro no Parque de Eventos Municipal Dr. Valmor Nardes, localizado na Av. Luiz Carlos Pereira Tourinho, no bairro Volta Grande. Serão diversas atrações para todas as idades, como shows musicais, apresentações culturais, parque de diversões e praça de alimentação.

As atrações musicais da 19ª Festa da Colonização serão:

Dia 17: Show com a banda Maskavo (gratuito)

Show com a banda Maskavo (gratuito) Dia 18: Show com a dupla César Menotti & Fabiano (entrada paga)

Show com a dupla César Menotti & Fabiano (entrada paga) Dia 19: Show com a dupla Jean e Júlio (gratuito). Neste dia também será realizada a Abertura do Natal de Rio Negro.

Artistas locais e regionais também se apresentarão, pois um dos objetivos do evento é valorizar os talentos de Rio Negro e da nossa região. Todas as informações com a programação completa serão divulgadas em breve.