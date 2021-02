Conheça as atividades do Centro de Referência de Assistência Social de Rio Negro

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) são responsáveis pela execução dos serviços de proteção social básica, destinados a população em situação de vulnerabilidade social. São o principal meio de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em articulação com a rede socioassistências.

Em Rio Negro, o CRAS está localizado na Vila São Judas Tadeu, na Rua Jacob Schelbauer, nº 125. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com diversas atividades desenvolvidas. O CRAS Rio Negro possui uma equipe que conta com profissionais de coordenação, assistente social, psicóloga, educador físico e serviços gerais.

Através do CRAS, os munícipes podem ter acesso a atendimento psicossocial, visitas domiciliares, orientação e encaminhamentos para acesso ao cadastramento no CadÚnico, seja para atualização e/ou inclusão; documentação civil; BPC ou outros direitos do INSS; tarifa social de energia elétrica; acesso ao programa do leite; benefício eventual; auxílio funeral; encaminhamento e articulação com a rede de proteção (CREAS, saúde, educação, Conselho Tutelar, entre outros); oferta de cursos de qualificação profissional e ação comunitária de caráter não continuado: palestras, oficinas e outras atividades.

O CRAS também mantém os seguintes serviços:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

Destinado à famílias em vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação ou fragilização de vínculos afetivos. Visa fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários e promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais, bem como aos demais serviços setoriais. Este atendimento pode ser individual e/ou em grupo.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

Serviço complementar ao trabalho social com famílias, realizado em grupos e organizado a partir de percursos, conforme as especificidades dos ciclos de vida, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Este serviço atua em grupos com públicos alvos de acordo com a idade: crianças de 0 a 06 anos acompanhados dos pais ou responsáveis, crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, grupo de jovens e adultos (18 a 59 anos) e grupos de idosos.