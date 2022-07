Conheça as atividades do SAMU Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O SAMU é componente assistencial móvel da Rede Nacional de Atenção às Urgências e tem como objetivo chegar precocemente às pessoas quando estas sofrem alguma situação de urgência de saúde que possa levá-las a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sejam estes agravos de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica ou psiquiátrica, independente de onde essa pessoa se encontre.

Esse atendimento é solicitado em todo território nacional da mesma forma: pelo telefone 192. Como maneira de organizar a distribuição de ambulâncias, cada estado do país divide sua frota em regionais de saúde, e esta, em microrregiões. A microrregião Sul, da qual Rio Negro faz parte, ao lado de Campo do Tenente, Quitandinha e Piên, conta com cobertura de duas ambulâncias SAMU, uma em Quitandinha e uma em Rio Negro, ambas da modalidade Suporte Básico de Vida.

Cada ambulância é tripulada por equipe profissional especializada em atendimento de urgência, sendo condutor-socorrista e técnico em enfermagem socorrista, em plantão contínuo e ininterrupto, além do suporte à distância de enfermeiro emergencista e médicos reguladores.

Buscando manter a excelência e ininterrupção do serviço, neste ano a equipe SAMU de Rio Negro ganhou novos integrantes à equipe de técnicos em enfermagem mediante processo de seleção interno, como previsto pela Lei Municipal nº 3148/2021. A seleção resultou na contratação da nova técnica em enfermagem Bruna Fernandes Cardoso Perosa. A medida assegura a continuidade dos trabalhos e o amplo atendimento da população.