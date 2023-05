Conheça as principais ações da Assistência Farmacêutica de Rio Negro

A Assistência Farmacêutica engloba um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

No âmbito do SUS, em nível ambulatorial, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME).

ATENDIMENTOS

No município de Rio Negro, a Assistência Farmacêutica realizou 79.326 atendimentos nos últimos 12 meses. Dentro do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, atualmente são distribuídos 146 medicamentos e quatro insumos para insulinodependentes padronizados na REMUME. Em 2023 foram padronizados cinco novos medicamentos na REMUME.

Esses atendimentos acontecem em 14 pontos de dispensação, distribuídos entre as unidades de saúde do município. Todos os 14 pontos de dispensação também são pontos acessíveis à população para descarte de medicamentos vencidos e material médico hospitalar usado.

Todos os medicamentos que são distribuídos aos pacientes, passam pela Central de Abastecimento Farmacêutico, que realiza a operacionalização logística para a distribuição às unidades de saúde.

MEDICAMENTO EM CASA

Em 2022 a Prefeitura de Rio Negro lançou o Programa Medicamento em Casa, que hoje beneficia aproximadamente 400 pessoas idosas com necessidades especiais e mobilidade reduzida.

Em parceria com o Serviço Social, a Farmácia Municipal distribui à pacientes com renda inferior a dois salários mínimos medicamentos não incluídos na padronização do SUS dentro do Programa Municipal de Assistência à Saúde (PAMS).

Aproximadamente 1.000 pacientes são atendidos todos os meses sem a necessidade de deslocamento à capital para solicitação de medicamentos de alto custo. Com a descentralização do serviço do Estado, são distribuídos no município de Rio Negro aproximadamente 60 medicamentos de alto custo.

UNIDADE DISPENSADORA

Desde 2021 o município de Rio Negro dispõe de Unidade Dispensadora de Medicamentos Estratégicos, que funciona anexo a Epidemiologia Municipal, promovendo acesso facilitado a medicamentos antiretrovirais.

A farmacêutica da Unidade Dispensadora de Medicamentos realiza atendimento clínico domiciliar junto à equipe da Epidemiologia, trabalhando a adesão ao tratamento farmacológico.

COMBATE AO TABAGISMO

A Assistência Farmacêutica Municipal de Rio Negro também coordena as ações relacionadas ao Programa Nacional de Combate ao Tabagismo promovendo grupos de apoio e encaminhamentos à clínica médica.

E como estratégia para adesão ao programa, também oferece atendimento noturno em grupos de apoio que acontecem na Unidade de Saúde Antonio Bossi.

FARMÁCIA ESCOLA

Em convênio com a Universidade do Contestado (UnC), foi implantada em 2021 a Farmácia Escola no Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster. Por meio desta parceria, são oferecidos atendimentos clínicos aos munícipes, realizados pelos acadêmicos de Farmácia da UnC.

EQUIPE CAPACITADA

O investimento em recursos humanos para a Assistência Farmacêutica promoveu uma grande ampliação na equipe técnica da Farmácia Municipal, que de nove servidores no ano de 2019, conta hoje com 18 colaboradores, sendo quatro farmacêuticos, 11 atendentes de farmácia e três estagiários.

Estes servidores participam de capacitações continuadas buscando sempre melhoria na oferta dos serviços. Na última sexta-feira, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro realizou uma importante capacitação no Clube Rionegrense. A 1ª Capacitação Multidisciplinar de Assistência Farmacêutica foi realizada no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, que é celebrado em 05 de maio.

O tema da capacitação foi a “Atenção à Saúde da Pessoa Idosa em uso de Medicamentos”, devido ao crescente aumento da população idosa e a sua presença cada vez mais frequente nos serviços de saúde, fenômeno que demanda o preparo para um atendimento adequado a estes usuários.

MAIS INVESTIMENTOS

A Prefeitura de Rio Negro busca sempre oferecer comodidade e saúde aos rio-negrenses. Para este ano de 2023, a boa notícia para a Assistência Farmacêutica é a construção da nova Farmácia Central junto ao Complexo Municipal de Saúde Oscar Koster, que contará com horário de atendimento estendido.