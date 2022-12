Conheça as regras de visitação do parque ecoturístico de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, também conhecido como “parque do Seminário de Rio Negro”, recebe um grande número de visitantes toda semana. Neste período de final de ano o número de turistas cresce ainda mais.

As atrações culturais e turísticas do parque terão horários diferenciados neste fim de ano e início de 2023. A entrada nos locais é gratuita. Os visitantes precisam apenas conhecer e respeitar as regras de visitação para depois curtir um grandioso local cheio de história e cultura.

Conheça as regras:

Não é permitida a entrada com animais domésticos.

Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas.

Não é permitida a entrada com bicicletas.

Não leve para as trilhas alimentos ou bebidas.

Não perturbe os animais do parque.

Não se afaste das trilhas; permaneça sempre junto ao grupo.

Não faça fogo.

Não fume quando estiver caminhando nas trilhas.

Não colete folhas, frutos, galhos ou qualquer outra parte das plantas, mesmo o que está no chão.

No inverno as pinhas dos pinheiros desfolham e muitos pinhões ficam pelo chão, muitos animais dependem exclusivamente do pinhão para se alimentar. Além disso, roedores como a cotia e o serelepe costumam enterrar os pinhões, colaborando com a regeneração do pinheiro. Assim, é expressamente proibida a coleta do pinhão.

HORÁRIOS PARA ESTE FIM DE ANO

Campo, trilhas e jardins:

Dia 28/12 (quarta-feira): das 8h às 17h

Dia 29/12 (quinta-feira): das 8h às 17h

Dia 30/12 (sexta-feira): das 8h às 17h

Dia 31/12 (sábado): das 9h às 11h30

Dia 01/01 (domingo): fechado

Dia 02/01 (segunda-feira): das 8h às 17h

Capela, museu, presépio e oratórias:

Dia 28/12 (quarta-feira): das 13h30 às 17h

Dia 29/12 (quinta-feira): das 13h30 às 17h

Dia 30/12 (sexta-feira): das 13h30 às 17h

Dia 31/12 (sábado): fechado

Dia 01/01 (domingo): fechado

Dia 02/01 (segunda-feira): fechado

Dia 03/01 (terça-feira): das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h

Em Rio Negro todos são bem-vindos sempre! O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa fica localizado na Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, bairro Seminário.