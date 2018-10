Consórcio intermunicipal de mobilidade urbana ainda não foi efetivada em Riomafra

Com o CIMU, em tese, os cidadãos terão mais comodidade e conforto no serviço público de ônibus. Além disso, terá maior agilidade nas decisões de melhorias no sistema por se tratar de um sistema de transporte coletivo único entre as cidades-irmãs

Na sessão da segunda-feira (1) da Câmara de Mafra o vereador Adilson Sabatke, presidente do legislativo, apresentou um indicação ao executivo municipal, solicitando a efetivação do Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU.

Segundo informações, as leis para a criação do CIMU já foram aprovadas tanto em Mafra quanto em Rio Negro ficando agora a responsabilidade de sua efetivação nas mãos das duas Prefeituras. A expectativa de que efetivação do CIMU, irá beneficiar a população das cidades-irmãs, Mafra/SC e Rio Negro/PR. Com o CIMU, em tese, os cidadãos terão mais comodidade e conforto no serviço público de ônibus. Além disso, terá maior agilidade nas decisões de melhorias no sistema por se tratar de um sistema de transporte coletivo único entre as cidades-irmãs.

O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana vem sendo discutido há alguns anos, inclusive a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, realizou em novembro de 2014 uma audiência pública em Mafra, no auditório da Universidade do Contestado – UnC, onde ficou claro na época que o modelo de transporte coletivo apresentado pela agência reguladora não contempla os usuários do transporte coletivo de Mafra e Rio Negro, sendo necessário e com urgência a implantação do Consórcio Intermunicipal do Transporte Coletivo para gerenciar o serviço do transporte coletivo em nossas cidades.

Desde então, em 2016, as duas cidades aprovaram a ratificação do protocolo de intenções firmado entre os municípios integrantes Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana – CIMU.

O CIMU tem o objetivo de transformar o sistema de transporte coletivo das nossas cidades em um sistema único. Hoje são três sistemas, o de Mafra, o de Rio Negro e o Interestadual (linha Faxina/Bom Jesus) que é administrado pela ANTT. Com o Consórcio uma única licitação para todo o sistema seria realizada. Mas antes, para isso, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, precisa passar a administração da linha interestadual para os municípios (Rio Negro e Mafra), fato que só ocorrerá caso o CIMU seja efetivado. Após um estudo técnico deverá ser realizado, estudo que apontará a quantidade de linhas, ônibus, horários, entre outros, que serão aplicados no sistema de transporte coletivo. O estudo também servirá como base para a realização da licitação do transporte, onde nesta fase as empresas de ônibus poderão concorrer para prestação do serviço.