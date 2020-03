Consumidores querem o retorno do atendimento por telefone na agência da Sanepar em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Há algum tempo a agência de Sanepar de Rio Negro deixou de prestar atendimento via telefone, todos foram transferidos para Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) através do fone 0800-200-0115 em uma central em Curitiba.

Porém, após a mudança as reclamações pela demora no atendimento são constantes e a principal dos rio-negrenses que precisam utilizar o SAC da empresa.

Numa tentativa de fazer com o que o serviço volte a ser feito no município, a população cobra dos vereadores, que apresentaram um requerimento na última sessão ordinária nesta terça-feira (17) para que seja oficializada a Sanepar solicitando a reinstalação do telefone fixo para atendimento na agência de Rio Negro.