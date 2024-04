Convênio com a Itaipu fortalecerá a coleta seletiva e reciclagem em Rio Negro

Após se enquadrar nos requisitos estabelecidos, o município de Rio Negro está entre os aprovados no Programa Itaipu Mais que Energia da empresa Itaipu Binacional para receber investimentos para a criação de uma Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR).

Para formalizar o convênio entre a Prefeitura e a Itaipu Binacional, nesta quinta-feira o prefeito se reuniu com representantes da empresa em seu gabinete, juntamente com membros das secretarias municipais de meio ambiente, obras e indústria e comércio.

A atual administração pública preza pela preservação do meio ambiente e valorização dos catadores, por isso não utiliza os aterros sanitários para destinar os materiais recicláveis. Além de atender a questão ambiental, isso gera impactos positivos às associações de catadores, contribuindo de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores e trabalhadoras.

Atualmente a Associação Rionegrense de Catadores (ARCA) é a responsável pelas coletas domiciliares dos materiais recicláveis. A Prefeitura apoia a associação com a disponibilização de um barracão, além de um caminhão e motorista para a realização deste importante trabalho.

Com o convênio esse importante serviço será fortalecido. A associação receberá suporte técnico, contábil e jurídico. A equipe de trabalho da ARCA terá uma nova estrutura que ajudará, por exemplo, no processo de triagem dos materiais, o que gera melhorias nas vendas e, consequentemente, mais renda aos catadores.

A expansão do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos da Itaipu Binacional tem a parceria do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar) e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), que irão coordenar a implantação da UVR em diferentes etapas.

O PTI vai trabalhar com capacitação dos catadores, campanhas educativas à população, assistência técnica e monitoramento dos indicadores por meio do reciclômetro. O Cispar fará a estruturação dos galpões de reciclagem com maquinário e caminhões, além da execução de eventuais projetos de engenharia, como reformas e construção de barracões.