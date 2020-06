Copel está vendendo imóvel no Lagedo dos Vieiras em Rio Negro

Compartilhar no Facebook

A Companhia Paranaense de Energia do Estado do Paraná – Copel está anunciado a venda de um imóvel de propriedade da empresa no Lageado dos Vieiras.

O imóvel de 1 mil m² fica na rua Luiz Neppel e é lote 9 de um total de 14 lotes da licitação eletrônica para venda de imóveis que a estatal está promovendo.

Interessados em adquirir o imóvel já podem se cadastrar na licitação eletrônica do Banco do Brasil. A disputa será no dia 30 de junho.

Informações sobre o certame podem ser obtidas no site da copel.com.