Copel orienta fumicultores sobre atualização de cadastro

O município de Rio Negro possui aproximadamente 1.500 fumicultores, sendo que muitos deles são atendidos pela Companhia Paranaense de Energia (Copel). A produção de tabaco é essencial para o sustento de muitas famílias rio-negrenses.

A época de secagem de fumo está chegando. É um período muito sensível no beneficiamento dessa cultura, por isso qualquer falha na energia pode ser prejudicial à produção. Por esta razão, a Copel recomenda que em caso de falta de energia na propriedade por quaisquer fatores, é preciso comunicar a empresa imediatamente para que o problema seja solucionado o mais rápido possível. O contato pode ser feito pelo número: 0800 51 00 116. A ligação é gratuita 24h por dia.

A Copel também recomenda que devido ao fato do processo ser sensível, que sejam adotadas medidas para o suprimento das cargas durante eventuais interrupções de energia.

A companhia desenvolve um plano safra que antecede a colheita do fumo, visando que a rede possa suportar o aumento de carga nesta época do ano. O consumo cresce expressivamente e por isso é feita toda uma manutenção preventiva, corrigindo possíveis falhas e minimizando os desligamentos. Recentemente, além dos ajustes técnicos, a Copel promoveu a limpeza de toda a rede. Galhos de árvores e uma limpeza geral é feita para que a rede não seja atingida ou danificada, além do acesso ser facilitado em casos de emergência.

Outro ponto ressaltado é a necessidade de atualização do cadastro do fumicultor, onde o produtor de tabaco é colocado entre as prioridades. Esse cadastro é interno da Copel e ajuda a empresa a entender a rede de clientes. Quando um fumicultor está sem energia, o próprio sistema prioriza o atendimento.

A atualização pode ser feito pelo site www.copel.com na opção “Atualize seus dados”. Todos os dados são protegidos.