Covid-19: Rio Negro deve atingir a meta de vacinar a população de 18 a 100 anos

A cidade de Rio Negro deve atingir neste domingo (22), a meta de vacinar toda a população de 18 a 100 anos de idade contra o coronavirus (primeira dose).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Neste dia 22 de agosto, das 9h às 15h, haverá mutirão de vacinação contra a COVID-19 para população de 18 a 26 anos.

A vacinação ocorrerá no Ginásio de Esportes José Muller (popular Ginásio XV de Novembro), o qual está e continua sendo equipado para atender o maior número possível de cidadãos com segurança e respeito aos protocolos contra a COVID-19. É necessário o comparecimento com cartão do SUS e de vacinação, além de documento com foto.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -