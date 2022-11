Covid-19: Rio Negro disponibiliza 4ª dose da vacina para maiores de 18 anos

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está disponibilizando a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 18 anos de idade.

Desde a manhã desta quarta-feira (23) as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde do município durante o horário de atendimento: das 08 às 17h. É obrigatório apresentar a carteira de vacinação e o cartão do SUS. Além disso, o cidadão precisa ter tomado a terceira dose da vacina há pelo menos quatro meses.

A maior ferramenta comprovada contra a disseminação do vírus é a vacinação, por isso a conscientização da população é fundamental. A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro está intensificando a conscientização sobre a necessidade da completude vacinal com todas as doses disponíveis.

A população precisa ter cautela e reforçar as medidas de prevenção, como evitar aglomerações, higienizar as mãos, usar máscara de proteção facial (é recomendável o uso) e se vacinar.