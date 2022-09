CRAS da Vila São Judas Tadeu participou de atividades da abertura da Semana da Pátria

Compartilhar no Facebook

Atendendo a um convite da Escola Olavo Bilac e do CMEI Silvestre Maess, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Vila São Judas Tadeu participou das atividades relativas à abertura da Semana da Pátria.

Participaram das atividades os idosos que frequentam o CRAS. Eles se apresentaram falando sobre o Estatuto do Idoso e o que as pessoas idosas esperam da comunidade e da Pátria nos cuidados para com elas.

A atividade veio de encontro ao eixo do Serviço de Convivência: “Participação Social na Comunidade”. Mais uma vez a integração entre os serviços educacionais e assistenciais da Vila São Judas Tadeu tiveram a importante iniciativa de promover o encontro entre gerações, reforçando a convivência familiar e comunitária e o respeito e valorização da pessoa idosa.