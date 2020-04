Cultura de Rio Negro vai promover uma exposição de arte on-line

Antes da suspensão dos eventos culturais devido a pandemia do coronavírus a exposição seria promovida da forma tradicional, aberta ao público no Arquivo Municipal Maria da Glória Foohs

Rio Negro vai lançar nos próximos dias em seu perfil nas redes sociais a exposição on-line ‘A Arte do Reinventar’ do artista Marcelo Pszybylski.

Antes da suspensão dos eventos culturais devido a pandemia do coronavírus a exposição seria promovida da forma tradicional, aberta ao público no Arquivo Municipal Maria da Glória Foohs, mas com a proibição da aglomeração ela será disponibilizada pela web para que o público conheça o trabalho do escultor curitibano que já expôs uma de suas obras no renomado Museu do Louvre em Paris.

A exposição ‘A Arte do Reinventar’ será realizada através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE).