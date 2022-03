Compartilhar no Facebook

Continuam abertas as inscrições para o curso técnico em Enfermagem do SENAC Rio Negro. São os últimos dias para você se inscrever! Aproveite e seja o profissional que o mercado sonha. O início das aulas será no dia 08/03.

Mais informações:

Senac Rio Negro

Telefone: (47) 3641-3050 / (47) 99166-6511 WhatsApp

Endereço: Rua Marçal José Pereira, 100, Estação Nova. Rio Negro-PR

