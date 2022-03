Definidos os campeões do Campeonato de Futebol Suíço de Rio Negro

No último sábado (12) encerrou-se a edição 2022 do Campeonato de Futebol Suíço de Rio Negro, nas categorias Quarentinha, Cinquentinha e Associação de Moradores Feminino, onde após 3 partidas bem disputadas, as equipes do Cunhupã, Três Bairros e Estação Nova puderam soltar o grito de campeão.

RESULTADOS:

Feminino: Cunhupã 04×00 Amovipa

Quarentinha: Três Bairros 01×00 Fazendinha

Cinquentinha: Estação Nova 04×01 Retiro

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

Feminino

1º Cunhupã / Asgard

2º Amovipa / SMEL-RN

3º A.C. Bairro Alto / Ajax

Artilheira: Tiala Sampaio (Cunhupã)

Goleira menos vazada: Adriane Faszank (Cunhupã)

Quarentinha

1º Três Bairros

2º Fazendinha

3º Amigos do XV

Artilheiro: Luciano Cardoso (Roseira)

Goleiro menos vazado: Anderson Liscovski (Amigos do XV)

Cinquentinha

1º Estação Nova

2º Retiro

3º Olaria

Artilheiro: Dimas Kwiatkowski (Retiro)

Goleiro menos vazado: Emerson Santos (Estação Nova)

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer agradece e parabeniza as 15 equipes participantes e os mais de 200 atletas envolvidos na competição

Fotos: Miguel Luiz.