Deseja doar sangue? Confira as próximas datas e participe

O grupo Irmãos de Sangue Riomafra esteve em ação no dia 29 de fevereiro e 7 de março, onde foi até o Hospital Erasto Gaertner para fazer doação de sangue com um grupo de 15 pessoas, em parceria com a prefeitura de Rio Negro, que cedeu o transporte para o grupo. As próximas datas para doações são: 14/03, 21/03 e 04/04. A prefeitura irá colaborar com o transporte novamente nessas datas.

Quem deseja doar sangue pode entrar em contato através do grupo no WhatsApp, que pode ser acessado através do link abaixo:

https://chat.whatsapp.com/FkXmKkcajIwDDWwvEjQLVF

Se preferir pode entrar em contato através do e-mail: aguiasdobemmafra@gmail.com

O grupo Águias do Bem Riomafra é formado por pessoas de Mafra e Rio Negro com o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem. Além da doação de sangue, o grupo está com outras campanhas em andamento.

PÁSCOA SOLIDÁRIA

A Campanha de Páscoa está a todo vapor com novos parceiros. A Academia Aquarium de Mafra está promovendo o 2° Pedala Solidário, que será realizado no dia 29/03. As inscrições podem ser realizadas até o dia 27. Este evento será em prol da campanha de Páscoa, onde as inscrições serão feitas com a doação de uma caixa de bombom.

A equipe RioMafra Raptors (Futebol Americano) jogará a primeira partida em casa contra o GuardianSaints de Curitiba no dia 15/03 às 14h no Estádio Municipal Ervino Metzger. E entrada será gratuita, mas haverá a arrecadação de caixas de bombons, que serão destinadas ao Grupo Águias do Bem Riomafra. A campanha Páscoa Solidária vai até o dia 31/03.

LIVROS

O grupo também está arrecadando livros para crianças de 1º a 5º ano do ensino fundamental. As doações serão feitas para ajudar uma escola do município de Mafra a ter uma biblioteca. A campanha vai até o dia 10/04.

Para ambas as campanhas há pontos de coleta em Rio Negro e Mafra:

Em Rio Negro:

Bem Estar Fisioterapia e Pilates

Centraltec Celular

Em Mafra:

Academia Aquarium

Auto Show

Corpo de Bombeiros

Correios

CuidaSeg

Ótica e Relojoaria Record