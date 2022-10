A Prefeitura de Mafra informa que não haverá expediente no dia 28 de outubro. Conforme Decreto 4.760, de 06 de janeiro de 2022, o dia 28 de outubro (sexta-feira) é considerado ponto facultativo em razão do Dia do Servidor Público. Informa ainda que no dia 2 de novembro, é feriado nacional – Finados.

