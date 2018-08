Dia D de mobilização contra o sarampo e pólio levou muitas crianças aos postos em Riomafra

1 de 3

EM MAFRA

Com o objetivo de atrair os pequenos para tomarem as vacinas contra o sarampo e a poliomielite no Dia D, a Secretaria de Saúde de Mafra realizou uma força-tarefa, na sexta-feira, 17 (um dia antes) levando equipe caracterizada – Zé Gotinha, Bactéria Xuxu, Enfermeiros Leléco e Lilica – a 10 escolas de educação infantil: CEM Restinga, CEM Benemérita Fiorige Bona, CEM Faxinal, CEIM Breno Cauan Garcia, CEM Beija-Flor, CEI Ana Rank, CEM Vista Alegre, SESC e Colégio Excelência. Para a enfermeira Francesli Pereira da Vigilância Epidemiológica, esta foi uma forma de fazer com que as crianças levassem o recado aos pais sobre a importância de tomar as vacinas. Já no sábado, a eficácia da ação pôde ser comprovada com o comparecimento dos pais e das crianças às salas de vacinação.

META

Há no município 2945 crianças que devem tomar estas vacinas e a meta da saúde de Mafra é atingir 95% do público-alvo. De acordo com os dados da Saúde de Mafra, até o dia D, contra a poliomielite vacinou-se 62,55% do público-alvo (crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias) e contra o sarampo (VTV) 60,14%. Ainda dá tempo de levar as crianças para tomar as vacinas, pois a campanha vai até o dia 31 de agosto. Lembrando que mesmo que a criança esteja com esquema em dia deve receber as vacinas contra sarampo e poliomielite nesta campanha.

Frente aos surtos de sarampo e ao risco de reintrodução da pólio (paralisia infantil), a Secretária da pasta, Jaqueline Previatti Veiga, faz um alerta. “O sarampo é uma doença infecciosa, transmissível e extremamente contagiosa. Em alguns casos pode evoluir com complicações e levar à morte. Por isso, insistimos para que os pais ou responsáveis levem as crianças para vacinar”, disse, lembrando que casos de sarampo foram notificados na região norte do país, além de casos isolados em outras regiões. Dados do Ministério da Saúde mostram que o público-alvo imunizado até balanço preliminar divulgado até o dia 20 de agosto, em Santa Catarina foi de 62,52% de pólio e 62,56% de sarampo. A meta nacional é vacinar 95% cerca de 11 milhões de crianças (Ministério da Saúde).

CAMPANHA CONTINUA

Faixa etária: de um ano a menores de cinco anos (quatro anos 11 meses e 29 dias)

Período: até o dia 31 de agosto

Onde: em todas as unidades de saúde do município/ESFs

Horário: das 7h às 16h

Lembrete: Levar a carteirinha de vacinação da criança

Informações: Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância Epidemiológica e ESFs – telefones disponíveis no site da Prefeitura.

EM RIO NEGRO

No município aconteceu a ação “Saúde na Rua”, onde a os pais que levaram seus filhos para vacinar e a população em geral puderam conhecer os trabalhos desenvolvidos pela Saúde rionegrense.

Antes do dia 18 apenas 27% das crianças da faixa etária – de 1 ano até 4 anos, 11meses e 29 dias – haviam sido vacinadas, e no sábado durante a ação o número subiu 64%. O objetivo da equipe de vacinação é atingir 100% – 1729 crianças, ficando acima do que foi estipulado pelo estado e pelo Ministério da Saúde, 95%.

Para isso os profissionais da saúde destacam que a campanha da vacinação vai até o dia 31, próxima sexta-feira, e os pais que por algum motivo ainda não vacinaram seus filhos devem procurar a Unidade Básica de Saúde – UBS (Postinho) próximo de sua casa para que seu filho ou filha seja vacinado. A campanha tem como objetivo diminuir a possibilidade de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças já eliminadas no Brasil.

Lembrando que neste ano, a campanha de vacinação será feita de forma indiscriminada para manter coberturas homogêneas de vacinação. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida, receberão a VIP. Já os menores de cinco anos que já tiverem tomado uma ou mais doses da vacina, receberão a VOP, a gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.

Participaram da ação neste sábado o Rotary Club de Rio Negro, o Sesc, o 5º RCC e a 11ª Bateria Artilharia Antiaérea Autopropulsada, entre outras entidades.