Dia do Dentista é celebrado em Rio Negro

Durante a manhã desta sexta-feira (7), profissionais que atuam na odontologia na rede pública de saúde de Rio Negro receberam uma capacitação na Academia da Saúde, no bairro Campo do Gado. Na ocasião também houve um delicioso coquetel para celebrar o Dia do Dentista.

O vice-prefeito Alessandro von Linsingen e a secretária municipal de saúde de Rio Negro, Simone Angélica Vitorino Gondro, estiveram presentes no evento e enalteceram a importância dos profissionais.

O Dia do Dentista a nível mundial é celebrado no dia 3 de outubro. A data comemorativa faz jus a um importante acontecimento que envolve a história desta profissão. Comemorado em outubro, o Dia Mundial do Dentista é celebrado no terceiro dia deste mês e remonta o ano de 1840 quando, em Baltimore, Estados Unidos da América, foi criada a primeira escola de odontologia do mundo todo.