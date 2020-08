Dia do Soldado: mais de 5 mil pessoas prestigiaram o Anjo da Guarda Fest em 2017

Em 2017 o 5º Regimento de Carros de Combate recebeu a 9ª Edição Internacional do Anjo da Guarda Fest, em comemoração ao Dia do Soldado.

O evento comemorativo teve início com uma formatura, em que autoridades e personalidades da região receberam a medalha Tenente Ary Rauen e Sangue Rionegrense, e os militares do Efetivo Variável prestaram o juramento à Bandeira Nacional em uma demonstração de respeito e patriotismo ante ao maior símbolo da Pátria.

Após a solenidade, o Comandante do 5º RCC, Tenente-Coronel Jackson Rodrigues de Sousa Junior abriu o evento juntamente com o Sr. Sandro Rocha, Diretor de Operações do Anjo da Guarda Fest.

A festa temática teve participação de várias entidades civis e militares, onde o público teve a oportunidade de ver de perto a atuação e trabalho dessas instituições. Houve simulações de resgate de feridos em acidente de trânsito, combate a incêndio, cães da Polícia Militar, demonstração com um Leopard 1A5 BR, caminhões, carros, motos e viaturas antigas, bem como uma apresentação dos Escoteiros.

As seguintes entidades e instituições participaram do Anjo da Guarda Fest: 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Banda do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada, 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Rio Negro-PR, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mafra-SC, 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambientalde Canoinhas-SC, Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, Auto Pista Planalto Sul, Moto Clube São Bento do Sul, Antigomobilistas – Clube de Carros Antigos de Rio Negro e Mafra, Clube de Caminhões FNM do Paraná, SESI-PR, Grupo Escoteiro Falcão Negro – 65PR e Rescue Treinamentos.