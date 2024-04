Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em Rio Negro

Em 2007 a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu todo 02 de abril como sendo o Dia Mundial de Conscientização do #Autismo para lembrar a data e chamar a atenção da sociedade para o Transtorno do Espectro do Autismo (#TEA).

Em 2024 o tema é “Valorize as capacidades e respeite os limites!“, com o uso da hashtag #AutistaValorizeCapacidades nas redes sociais.

Em Rio Negro há o Espaço TEA – Bruno Junskowski, que foi criado pela Prefeitura para o atendimento multidisciplinar de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e o acolhimento de suas famílias.

O local foi inaugurado em novembro de 2023 na Rua Antônio de Paula Valério, nº 157, Centro. Desde então o Espaço TEA vem realizando diversas atividades com foco no planejamento e aperfeiçoamento dos serviços prestados. Acompanhe as informações do espaço através do Instagram: @espaco.tea.rn

Na educação de Rio Negro as escolas também estão celebrando esta data tão importante através do Movimento Azul em Todo Lugar. Alunos e servidores estão vestindo roupas da cor azul como uma forma de mostrar o apoio à campanha que busca um mundo mais igualitário e justo para todos.

Toda a sociedade pode participar do movimento. Basta marcar a @Educacao_RioNegro nas redes sociais com as hashtags #AzulEmTodoLugar #RespeitoParaTODOS #EducaRioNegro

#autistavalorizecapacidades #tea #2deabril #diadaconscientizaçãoautista #autismo #inclusao