Diretor clínico do hospital de Rio Negro alerta a população para o colapso dos casos de covid-19 em Riomafra

“Os hospitais estão lotados, tanto em Mafra, quanto Rio Negro, assim como a UPA” “As equipes de saúde estão esgotadas”

Em vídeo divulgado nas redes sociais médico chama atenção para o aumento de casos da Covid-19 em Riomafra, segundo ele: “Em nenhum momento da pandemia tivemos o quadro tão dramático quanto o das duas últimas semanas.”

Nesta semana o médico riomafrense Alexandre Neumann, diretor técnico do Hospital Bom Jesus (HBJ), através de um vídeo fez uma desabafo sobre a atual situação da Covid-19 em Rio Negro e Mafra. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

Neumann aponta que os dois hospitais, Bom Jesus em Rio Negro e são Vicente de Paulo em Mafra, estão lotados. Cita ainda que o mesmo acontece com a Unidade de Pronto Atendimento de Mafra (UPA), e que existe grandes dificuldades em transferir pacientes para as Unidade de Terapia Intenista (UTI’s).

“Os hospitais estão lotados, tanto em Mafra, quanto Rio Negro, assim como a UPA. Estamos com dificuldades em transferir estes pacientes que precisam de UTI. O número de casos está assustador”, falou.

Segundo ele estamos vivendo o pior momento da pandemia em Riomafra, que os profissionais da saúde da linha de frente do combate ao Covid-19 estão esgotados.

“Em nenhum momento da pandemia tivemos o quadro tão dramático quanto o das duas últimas semanas. As equipes de saúde estão extremamente cansadas, desgastadas fisicamente e emocionalmente”, destacou.

O médico chamou a atenção também para o grande número de infectados entre jovens e pessoas com idades inferior aos 50 anos, muitas delas sem comorbidades.

Chamou atenção ainda para o perigo das aglomerações e festas, muitas registradas em frente de bares e conveniências.

“Se não houver alguma ação forte na contenção das aglomerações em nossas cidades veremos em breve pessoas morrendo na porta dos nossos hospitais e UPA. Ontem o posto Covid de Rio Negro atendeu 298 pessoas. Acho que dá pra ver a gravidade do momento. Sou absolutamente contra fechar comércio mas esse tipo de aglomeração é um tapa na cara dos profissionais de saúde”, desabafou.

“Quando colapsar o hospital espero sinceramente que não venham acusar a equipe do hospital em especial do pronto atendimento de não atender adequadamente, de demora pra atendimento, de não conseguir transferir paciente para uti e ficar entubado vários dias no PA.”, encerrou.

Também durante a semana, vários vídeos foram postados nas redes sociais, onde mostram que as aglomerações, confraternizações e festas clandestinas continuam em Riomafra. Na foto, uma festa com dança numa das lanchonetes de Riomafra, onde as pessoas estão sem máscara e aglomeradas.

