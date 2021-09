Divirta-se com a família e amigos no parque do Seminário neste domingo

O Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa (popular “Parque do Seminário de Rio Negro”) fica aberto de terça-feira a domingo das 9h às 17h. Na entrada há a aferição de temperatura e é disponibilizado álcool em gel. É preciso utilizar máscara de proteção facial e manter distanciamento social durante o passeio.

Portanto, é possível ter lazer, cultura e diversão com proteção durante a pandemia da Covid-19. O lugar é bastante seguro e garante tranquilidade aos visitantes. Todos os espaços culturais do parque estão abertos para visitação.

Além das atrações culturais, como a capela e museu, há um amplo parque infantil para as crianças, campo de futebol e um gramado a disposição para a prática de diversos esportes. Há ainda as trilhas para quem adora caminhar na natureza.

Regras de visitação:

– Não colete folhas, frutos, galhos ou qualquer outra parte das plantas, mesmo o que está no chão.

– No inverno as pinhas dos pinheiros desfolham e muitos pinhões ficam pelo chão, muitos animais dependem exclusivamente do pinhão para se alimentar. Além disso, roedores como a cotia e o serelepe, costumam enterrar os pinhões, colaborando com a regeneração do pinheiro. Assim, é expressamente proibida a coleta do pinhão.

– Não fume quando estiver caminhando nas trilhas.

– Não leve para as trilhas alimentos ou bebidas.

– Não é permitida a entrada de animais domésticos.

– Não perturbe os animais do parque.

– Não se afaste das trilhas, permaneça sempre junto ao grupo.

– Não faça fogo.