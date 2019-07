Divulgada a relação de candidatos ao Conselho Tutelar de Rio Negro

Compartilhar no Facebook

Após o encerramento das inscrições para os candidatos ao Conselho Tutelar de Rio Negro, na sexta-feira (28), a Comissão eleitoral divulgou a relação dos postulantes as cinco vagas titulares e cinco vagas suplentes.

Serão 56 candidatos no total: Taciana Fernandes Albino; Claudia Elisa de Souza Santos; Meiriane Rafaele Gonçalves da Silva; Wilson da Cruz Veiga; Cleiton Jose da Silva Luiz; Francisco Claudio Gonçalves ;Cleverson Antonio de Lima; Paula Regina Vieira Schelbauer; Rosangela Damas Souza; Luciana Nentwig Komochena; Maria Eloi Holtz; Isabel do Rocio Vieira de Carvalho; Emerson Dias do Nascimento; Gregorio Schafhauser; Bruno Cesar Francisco Alves; Almerison Gomes de Almeida Becker; Keila Michele Campos Brizolla; Dirlene Nunes Ribeiro; Deise Liane Rodrigues Santiago; Nilda Nunes da Fonseca; Andrea Kalil; Adriane Nentwig; Chimborski; Renata Sch utzky; Osvaldo Kujavski Junior; Idael Taborda Ribas; Wanderleia Fortunato Pacheco dos Santos; Pedro Luiz Valério; Sandra Vaz Melo; Mariana Elias Portela; Vago David Pereira Farah; Jacira Schafhauser; Luan Carlos Claudino Alves; Rosane Aparecida Valério; Edina Regina dos Santos; Alessandra Nalú Buzinello; Mariléia Aparecida Pimentel; Walisson Pimentel Correa da Silva; Bruna Karine de Freitas; Lisiane Maria Andrade Duarte; Claudia Juliana Fuchs Stoeberl; Osvair Ribas Junior; Vanessa Ribeiro Fernandes; Andre Schneider; Andressa Rankel Dums; Liliane Nunes Gradovski; Francisco Oliveira dos Santos; Eduardo Sanches Reynaud; Liliane Aparecida Kowalsky; Francieli Elias; Daniel Maess; Janete Barbosa; Kelly Cristine Debacco Hamann Farias; Fernando Jose Muncinelli; Andressa Maron da Silva; Cleverton dos Santos Machado.

A eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será no dia 6 de outubro das 8h às 17h, na Escola de Educação Básica Barão de Antonina, de Rio Negro.

A nomeação e posse dos conselheiros titulares e suplentes eleitos estão agendadas para 10 de janeiro de 2020.