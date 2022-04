DJ Marlon Alex de Rio Negro se destaca no cenário musical

Marlon Alex foi vitorioso em concurso que o projetou na música eletrônica nacional

O DJ rionegrense Marlon Alex vem se destacando no cenário musical da região. Recentemente ganhou um concurso de indicações, via Instagram, e se apresentou em uma das casas de música eletrônica mais famosas de Santa Catarina: a Natural Forest Club, no município de Rodeio. Na última semana ele esteve na Prefeitura Municipal de Rio Negro, expondo seu trabalho ao prefeito James Karson Valério.

Marlon Alex iniciou seu projeto profissional com oportunidades na Field Club, em Papanduva. Seu trabalho acompanha a vertente Tech House, proporcionando apresentações vibrantes. Já realizou apresentações aqui em Rio Negro, em Curitiba, Barra Velha e Balneário Camboriú, entre outras cidades.

Além da qualidade musical, o DJ investe em qualificação: participou de um treinamento artístico chamado “It’s Time Now” e atualmente cursa Produção Musical. “Ficamos muito orgulhosos de ver que Rio Negro é expoente de vários talentos. O DJ Marlon Alex eleva nossa cidade na música eletrônica e apresenta um projeto consistente e focado, que tem atraído resultados excelentes”, destacou o prefeito.

O CONCURSO

Através de uma indicação na página “It’s Time SC” no Instagram, o DJ Marlon Alex foi atraindo visibilidade no evento, chegando a fase classificatória. Nesta fase ele ganhou em primeiro lugar e assim, participou da edição no Natural Forest Club. O clube é reconhecido como um dos melhores do país, sendo eleito em 2016 pela página HouseMag como Top#22 dos Melhores Clubes do Brasil.

Quem quiser conhecer o trabalho do DJ Marlon Alex, pode conferir no instagram @marlonalexmusic e ainda alguns set’s no SoundCloud: https://soundcloud.com/marlonalexmusic e YouTube.