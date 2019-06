Doe ração para os cães das famílias atingidas pela enchente

Solidariedade salva vidas! Muitos cães estão alojados com seus donos no Ginásio José Muller (popular XV de Novembro) em Rio Negro. Com a chuva muitas famílias acabaram perdendo tudo, inclusive alimento dos cães, e eles acabaram vindo para o ginásio também. Pedimos ajuda de quem puder levar um kg de ração para eles, pois no momento o que eles mais necessitam é de alimento. Eles também sentem fome! Vamos ser solidários, pois não sabemos se na próxima não seremos nós na mesma situação, ou até mesmo um conhecido ou familiar. Vamos ajudar! Voluntários do Abrigo de Cães São Francisco de Assis já doaram caminhas para os cães, além de alimentos. Colabore você também. Toda ajuda é muito importante.

