O Município de Rio Negro lançou nesta terça-feira, dia 31, os editais 139/2023 e 140/2023 referentes aos recursos da Lei Complementar 195/2022 – Lei Paulo Gustavo.

Os editais estão disponíveis em www.rionegro.pr.gov.br

As inscrições abrem no próximo dia 07 de novembro. Para o Município de Rio Negro serão destinados R$ 328.689,00. A aplicação do recurso se dará conforme Plano de Ação já aprovado pelo Ministério da Cultura, cuja divisão de recursos acompanha as determinações da Lei.