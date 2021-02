Educação de Rio Negro é destaque em projeto de nível nacional

O município de Rio Negro recebeu nesta semana o selo “Bom Percurso” 2020 do projeto Educação que faz a Diferença. O Projeto é uma parceria entre o Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), o Instituto Rui Barbosa (IRB) e os Tribunais de Contas (TCs) do país com jurisdição na esfera municipal, que avalia as boas práticas no ensino fundamental.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O trabalho contou com a participação de todos os 28 Tribunais de Contas brasileiros, envolvendo mais de 100 auditores de controle externo. Em todo o país, apenas 104 municípios receberam o selo Bom Percurso, sendo 22 no Paraná. Na Região Metropolitana de Curitiba, Rio Negro foi o único município a conquistar o selo.

Os auditores verificaram, com base em evidências e avaliações de longo prazo, se as redes municipais de ensino fundamental buscam garantir a aprendizagem da maioria dos alunos, fazem esforços para reduzir as desigualdades e não deixar ninguém para trás, trabalham para que todos os alunos fiquem na escola, obtém resultados consistentes na aprendizagem ao longo dos anos, apresentam Ideb acima do esperado, considerando o nível socioeconômico dos alunos.

O mapeamento das boas práticas focou somente no ensino Fundamental por ser de competência dos municípios garantir a universalização do acesso e a qualidade nesta etapa. Foram utilizados dados de aprendizagem dos estudantes em língua portuguesa e matemática nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, medidos pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica. Os auditores também realizaram observações de aulas e uma série de entrevistas com estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, gestores e profissionais da Secretaria Municipal de Educação e da Coordenadoria Regional de Ensino. As visitas ocorreram ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2019.

O intuito do projeto é reconhecer redes municiais de ensino que já fazem a diferença e estimulá-las a continuar na busca constante por qualidade com equidade e fornecer um mapeamento consistente de boas práticas em Educação, abrangendo, dentre outros aspectos relevantes, suporte da Secretaria de Educação, formação de professores, acompanhamento pedagógico e práticas de gestão nas escolas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais detalhes sobre o projeto: https://irbcontas.org.br/biblioteca/educacao-que-faz-a-diferenca/