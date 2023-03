Educação de Rio Negro investe em novo ônibus escolar

A educação de Rio Negro investiu em um novo ônibus escolar com capacidade para 50 passageiros e plataforma elevatória. A entrega ocorreu na última segunda-feira.

Foram investidos R$ 415 mil com recursos próprios. Além de ampliar a frota, a aquisição do ônibus escolar vai garantir mais segurança e qualidade no transporte dos estudantes, contribuindo de forma direta com o acesso e a permanência na escola dos alunos e alunas matriculados na rede municipal de ensino.

Com esse investimento, a Prefeitura de Rio Negro segue firme com o compromisso de aprimorar cada vez mais a oferta do transporte escolar como uma das formas de assegurar o direito constitucional à educação.