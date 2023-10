Educação de Rio Negro poderá receber importantes obras através do Novo PAC Seleções

Na manhã desta quinta-feira (26), o prefeito James Karson Valério esteve reunido com a equipe de estrutura e engenharia da Secretaria Municipal de Educação para o planejamento de novas obras através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Seleções) do Governo Federal.

Estiveram presentes na reunião o diretor de infraestrutura da educação, Gerson Heide, e os engenheiros Caroline Delolmo Jurkiewicz e Sidney Eiselt. Eles apresentaram ao prefeito os projetos de duas novas unidades escolares para Rio Negro que serão cadastrados para receber a habilitação no Novo PAC Seleções.

A Prefeitura de Rio Negro já possui em andamento obras importantes na educação. Uma delas é a construção de uma nova escola municipal no bairro Alto, com um investimento de R$ 5.360.880,84. O novo espaço educativo terá 12 salas de aulas, amplo pátio, ginásio de esporte com quadra coberta e demais dependências.

Também está em andamento o projeto para a construção da Escola Modular Vereador Ricardo Nentwig. A escola atende atualmente um total de 341 alunos no período matutino e vespertino e será realocada no bairro Bom Jesus. Com foco na inovação, a construção modular é uma solução moderna, sustentável e econômica para quem deseja montar ou expandir com rapidez, tendo qualidade nas estruturas, flexibilidade e minimizando a necessidade de manutenções constantes.

NOVO PAC SELEÇÕES

Até o próximo dia 10 de novembro, o Novo PAC Seleções recebe as inscrições de projetos para a realização de obras com recursos destinados pelo Governo Federal. Os governos municipais e estaduais de todo o Brasil podem enviar suas propostas, de acordo com os editais abertos pelos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades, da Cultura, dos Esportes e da Justiça e Segurança Pública.

Os editais já têm reservado R$ 136 bilhões para as obras. Na primeira etapa de seleção, serão R$ 65,2 bilhões e, na segunda, R$ 70,8 bilhões. Para além dos valores já garantidos, há a possibilidade de ampliação de recursos por meio de emendas parlamentares.

O investimento do Novo PAC Seleções, no subeixo educação básica, focará na construção de creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental e médio (inclusive escolas quilombolas, indígenas e do campo). As escolas de ensino fundamental e médio serão voltadas para o atendimento em tempo integral e em áreas de vulnerabilidade social. Os recursos também poderão ser usados para a aquisição de novos veículos escolares do Programa Caminho da Escola, em especial para os alunos que moram nas zonas rurais. O objetivo principal é fortalecer estratégias de equidade e qualidade nas políticas educacionais.