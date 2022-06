Educação de Rio Negro recebe novo ônibus escolar

A Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu um novo ônibus escolar para atuar no transporte dos alunos rio-negrenses. Ao todo foram investidos R$ 317.900,00 na aquisição do veículo, sendo R$ 228.683,09 com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE e contrapartida de R$ 89.216,91 do Município.

Rio Negro dispõe de transporte escolar gratuito para alunos de toda a rede municipal de ensino que necessitem. O transporte está disponível para todas as escolas e todos os bairros e localidades, para alunos do berçário ao 5º ano. O novo veículo tem capacidade para transportar 59 alunos e conta com elevador para pessoas com deficiência.