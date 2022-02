Educação rionegrense se prepara para a volta às aulas

Semana Pedagógica e planejamento do retorno acontecem nesta semana

As aulas da rede municipal de ensino em Rio Negro iniciam na próxima segunda-feira, dia 07 de fevereiro. Para receber os alunos nesse próximo ano letivo a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, realiza a Semana Pedagógica e o planejamento da semana inicial com os professores do município.

Nesta quarta-feira, 02, acontece a abertura oficial das atividades, com solenidade no salão azul da Prefeitura Municipal. Haverá transmissão simultânea aos professores que estarão na Escola Municipal Ana Zornig.

As atividades iniciais da Semana Pedagógica contam com cinco oficinas, realizadas nos períodos matutino e vespertino, distribuídas de acordo com a área de atuação dos professores. São elas: “Motivação docente na educação” e “Oficina infantil jogos e brincadeiras musicais na educação infantil”, ministradas por Éliton Rufino. Éliton é doutorando no programa Interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É licenciado em Educação Física pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). É professor, palestrante e produtor de cursos na área educacional. “Boquinhas no desenvolvimento infantil e jogos”, “Estratégias de boquinhas para avançar nas fases da escrita” e “Boquinhas produção e interpretação de textos com o mapa de ideias/velocidade de leitura”, com multiplicadora credenciada do método boquinhas.

Na quinta-feira, dia 03, acontecem as Oficinas Pedagógicas de Educação Física, realizadas no Ginásio de Esportes José Muller e as Oficinas de Artes que acontecerão no polo da UAB – anexo a Prefeitura Municipal.

Na sexta-feira, 04, será aprofundado o estudo do livro didático e planejamento da primeira semana de adaptação dos alunos em todas as unidades escolares com os professores da educação infantil.

PROJETO SUPERAÇÃO

Lançado em novembro, o projeto SUPERação, também está na pauta da Semana Pedagógica, para os professores do 1º ao 5º ano.

O Projeto SUPERação é uma ferramenta que visa oportunizar a recuperação da aprendizagem, priorizando ações qualitativas na educação, com foco no Letramento em Leitura e Escrita e Letramento Matemático. Atuará em forma de reforço escolar simultâneo a todos os alunos do Ensino Fundamental. Para sua execução haverá três frentes de atuação de maneira articulada: aquisição de material didático específico para o aluno e para o professor; formação continuada, nas modalidades presencial e à distância; acompanhamento e verificação do rendimento das turmas no percurso do projeto.

O conteúdo abordado em sala durante a ação será direcionado para as habilidades apontadas como não desenvolvidas ou em desenvolvimento, segundo os resultados das avaliações diagnósticas da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2021. O Projeto SUPERação será desenvolvido todas as terças e quintas-feiras. As apostilas serão impressas e distribuídas às escolas na versão aluno e professor.

A formação do professor é prioridade: O projeto prevê ações de Formação Continuada para a equipe de professores responsáveis por mediar as aulas das turmas. Professor regente e Coordenador Pedagógico passarão por capacitação mensal, sendo dividida entre presencial e à distância. Ocasiões em que serão apresentados os conteúdos do período correspondente, a metodologia a ser utilizada e os materiais relacionados. Também haverá espaço para o aprendizado compartilhado e a troca de experiências sobre as aulas realizadas.

