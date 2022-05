Educadores de Camboriú conheceram as ações desenvolvidas em Rio Negro

Nesta quinta-feira, 26 de maio, a Prefeitura Municipal de Rio Negro, através da Secretaria de Educação, promoveu o evento “Socializando Conhecimento”. A ação foi desenvolvida após a solicitação do Município de Camboriú em conhecer as ações desenvolvidas pela Educação no Município e que conferem uma alta pontuação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (7,4). Ao todo, 40 professores, entre eles coordenadores e diretores de unidades escolares de Camboriú estiveram presentes no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral.

“A Educação de Rio Negro tem sido referência na nossa região e hoje já ultrapassa esses limites, atraindo o interesse de diversos municípios, somos um grande caso de sucesso, através de uma construção que iniciou no passado e que vem se consolidando através de investimentos e também na mobilização dos nossos valorosos profissionais, que tem garantido essa evolução e sucesso”, destacou o prefeito de Rio Negro James Karson Valério.

Eles acompanharam a apresentação dos programas e ações pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negro que propiciaram a troca de experiências e a visualização do caminho que construiu e fortaleceu a Educação rio-negrense. Os participantes também conheceram o Parque Ecoturístico Municipal São Luis de Tolosa, com uma visita guiada. E também visitaram a Escola Municipal Ana Zornig e o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Agostinho Paizani Filho.

“‘Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos’ esse é o lema que trazemos para esse evento. Nos sentimos muito orgulhosos pelo reconhecimento e honrados em poder compartilhar nossa experiência e, através dela, impactar positivamente também outros municípios”, afirmou a secretária de Educação de Rio Negro, Vera Pfeffer Schelbauer.

Também participaram do evento o vice-prefeito de Rio Negro, Alessandro von Linsingen, o prefeito de Camboriú, Elcio Rogério Kuhnen e a secretária de Educação de Camboriú, Maria Alice Pereira.