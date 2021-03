Eleições para o Conselho do Fundeb Rio Negro será na terça-feira (23)

Interessados em concorrer às eleições podem se inscrever até segunda-feira

Na próxima terça-feira, dia 23 de março, acontece a eleição para a nova composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-FUNDEB) de Rio Negro. A eleição acompanha as diretrizes da nova legislação, conhecida como Novo Fundeb. A votação ocorre por segmentos, das 8h às 11h no Salão Azul da Prefeitura Municipal de Rio Negro.

Para concorrer a eleição os interessados devem fazer sua inscrição até as 11h do dia 22 de março, representando o seu respectivo segmento. As inscrições são feitas através do preenchimento do Anexo I do Edital nº 019/2021, que pode ser enviado por email para o endereço rionegro.educacao.secretaria@gmail.com ou protocolado diretamente na Unidade Escolar em que trabalha ou seu filho/aluno está matriculado. Serão eleitos os seguintes representantes:

Professores : uma vaga para titular e uma vaga para suplente:

: uma vaga para titular e uma vaga para suplente: Pais ou responsáveis: duas vagas para titulares e duas vagas para suplentes

duas vagas para titulares e duas vagas para suplentes Estudantes : duas vagas de titulares e duas vagas para suplentes

: duas vagas de titulares e duas vagas para suplentes Diretores: uma vaga para titular e uma vaga para suplente

uma vaga para titular e uma vaga para suplente Técnicos administrativos: Uma vaga para titular e uma vaga para suplente.

Compõe ainda o CACS-FUNDEB dois representantes do Poder Executivo, um do Conselho Tutelar e um do Conselho Municipal de Educação. A atuação dos membros do conselho não é remunerada.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, no âmbito do Município de Rio Negro.

Mais informações www.rionegro.pr.gov.br ou ainda pelo telefone (47) 3642-3280, Ramal 422.

